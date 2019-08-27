Pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezinde Cezaevi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan G., bir süredir ayrı yaşadığı ve esnaflık yapan eşi Ayşe G.'nin işlettiği bakkala geldi. Bir süre konuşan çift ardından tartışmaya başladı. Tartışmayla birlikte cinnet getiren Hasan G., eşi Ayşe G.'ye tüfekle 3 el ateş etti. Daha sonra da intihar etmek için kendi başına sıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine güvenlik güçleri ve 112 ekibi gelerek kadın ve eşine müdahalede bulundu. Ağır yaralı Ayşe G. Erdemli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılırken, Hasan G. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ailenin 2 çocuğu bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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