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Pompalı tüfekle köpekleri vurdu, tehdit edip kaçtı

Pompalı tüfekle köpekleri vurdu, tehdit edip kaçtı
Pompalı tüfekle köpekleri vurdu, tehdit edip kaçtı

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle parkta bir köpeği öldürüp, bir köpeği ise yaraladıktan sonra kendisini yakalamak isteyen vatandaşı da tehdit edip kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi'nde bulunan 77244 sokakta yer alan parkta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Güngör'ün sahiplenerek beslediği sokak köpeklerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet etmesiyle köpeklerden biri olay yerinde can verirken, diğer köpek yaralandı. 

Mahalle sakinlerinden Kenan Çetin, silah sesleri duyunca balkondan aşağıya baktığını ve saldırganı gördüğünü belirterek, “Daha sonra aşağıya indim ve onun gittiği istikametin tersinden giderek karşısına çıktım. ‘Sen mi vurdun onu' diye sorduğumda pardösüsünün altından tüfeği gösterdi. Ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Elinde tüfek olmasaydı müdahale edecektim. Köpeğin biri öldü, diğerini de arkadaşlarla veterinere yetiştirdik” dedi. 

Köpeği sahiplenen Mustafa Güngör ise saldırı nedeniyle şoka uğradığını anlatarak, “Sol ayağı aksak, kısa boylu, etine dolgun, hafif kirli sakallı bir adam saldırıda bulunmuş. Biz Allah rızası için ölmek üzereyken otoyol kenarından bulup getirdim bu köpekleri. Ama adamın biri vuruyor, öldürüyor. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bu şahsın yakalanmasını ve daha sert cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Canlı vurmakla insan vurmak aynıdır" diye konuştu. 

Yaralı köpeğe müdahale eden veteriner hekim Ömer Küçükakçalı da, köpeğin ön ve arka bacaklarına saçmaların isabet ettiğini belirterek, gerekli müdahalelerin yapıldığını, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şahsı tespit etmeye çalışıyor.  

Fatih Keçe
 

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