Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Nebahat D., Asya T., Hanife A.,Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte, toplamda 2‘si çocuk 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Veli Ö.isimli şüpheli polis tarafından tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekrem Keser