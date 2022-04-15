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Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında

Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında
Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında

Antalya'nın Serik ilçesinde cadde ortasında pompalı tüfekle vurulan adam ağır yaralandı. Pompalı tüfekle dehşet saçan şahsın görüntüleri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Pompalı tüfekle yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Burhanettin L., Berat S. (19) tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Kanlar içinde yere yıkılan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlanan Burhanettin L.'yi önce Serik Devlet Hastanesine, sonra Antalya'da bir hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen Burhanettin L.'yi vuran Berat S. otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Berat S. polis tarafından kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Olay anbean güvenlik kamerasında

Yaşanan dehşet görüntüleri ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Burhanettin L.'nin pompalı tüfekli saldırgandan kaçışı, bir işyerine sığınarak yerde bulunan tabureyi saldırgana fırlatması yansıdı. Pompalı tüfekli saldırganın Burhanettin L.'ye ateş ederek olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve onu bekleyen bir araca bindiği anlar da görüntülerde yer aldı. Öte yandan, kamerada Burhanettin L.'nin vurulduktan sonra dışarı çıktığı da görüldü.

Mehmet Demirci
 

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