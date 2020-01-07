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Pompeo: "Süleymani, diplomatik bir görev için Bağdat'ta değildi"

Pompeo:
Pompeo: "Süleymani, diplomatik bir görev için Bağdat'ta değildi"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Süleymani, diplomatik bir görev için Bağdat'ta değildi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenlediği basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tarafından planlanan saldırılar sonucu ABD'nin kendisini füzeyle öldürdüğünü ifade etti. Mike Pompeo Süleymani'yi işaret ederek, "Potansiyel olarak daha fazla Amerikalı'nın ölümüne yol açacaktı" dedi.

Pompeo, "Süleymani'nin barış faaliyetleri yürütme fikri için Bağdat'a gitmesinin mümkün olduğunu gösteren herhangi bir tarih var mı? Bu iddianın doğru olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Pompeo ayrıca İranlı General Süleymani'yi, Irak'ta 27 Aralık'ta 1 Amerikalı müteahhidin ölümüyle sonuçlanan roket saldırısından sorumlu tuttu. Pompeo, "Bölgedeki terör faaliyetlerini sürdürüyordu. Geçtiğimiz Aralık ayında 1 Amerikalının ölümüne neden oldu" diye konuştu.

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