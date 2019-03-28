Pompeo'dan Çin'e sert Uygur çıkışı: 'Utanç verici ikiyüzlülüğü bırakın'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in doğusundaki Uygur bölgesinde yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Ardından yaptığı açıklamada Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslüman azınlıklara yönelik muamele nedeniyle Çin'i utanç verici ikiyüzlülükle suçladı. Pompeo, "Çin, keyfi olarak gözaltına alınanların hepsini serbest bırakmalı ve baskıya son vermeli" dedi.

Pompeo ayrıca “Dünya, Çin'in Müslümanlara yönelik utanç verici ikiyüzlülüğünü kabul etmeyi göze alamaz. Bir yandan Çin, sınırları içerisinde bir milyondan fazla Müslüman'a işkence ediyor. Diğer yandan şiddet içeren İslami terörist grupları Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarından koruyor” ifadelerini kullandı.

Serkan Bayar