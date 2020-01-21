'Ponzi Arzu'nun cezasına itiraz

Edinilen bilgiye göre, görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle 73 kişiden yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanıp, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Mertkil'in ev hapsi tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Mertkil, 15 Ocak 2020'deki karar duruşmasında 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Ocak'taki karar duruşmasında hapis cezasıyla birlikte tutuklanmasına hükmedilen Arzu Mertkil'in avukatı Erdal Yıldız, karara ve tutukluluğa ilişkin aynı mahkemeye itiraz dilekçesini verdi.

Dilekçesinde yasal tutukluluk süresinin aşıldığına işaret eden Yıldız, ayrıca kararı da usul ve yasaya aykırı buldukları gerekçesiyle istinaf yoluna başvurdu. Karar verilse dahi müvekkili Mertkil'in tutuklanmasını gerektirecek herhangi bir gelişme, yeni delil olmadığını savunan avukat Erdal Yıldız'ın dilekçesinde "Sayın mahkemenizin kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Usul gereği istinaf yoluna başvurma süresinin hükmün açıklanmasıyla başlaması sebebiyle iş bu süre tutum dilekçesini mahkemenize sunma zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmasıyla ayrıntılı istinaf dilekçemizi de bilahare sunacağız. 15 Ocak'taki duruşmada hapis cezasıyla birlikte müvekkilimiz kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek bize göre hukuka ve usule aykırı şekilde tutuklanmıştır. Müvekkilimiz 11 Şubat 2017'de tutuklanmış, 13. celsede 23 Mayıs 2019'da yasal tutukluluk süresinin dolması sebebiyle tahliye edilmiştir. Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine uyan müvekkilimiz, mahkeme tarafından tutukluluk yasal süresi 1 yıl uzatılmadığı halde karar duruşmasında kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır" dedi.

Yıldız Mertkil'e verilen hapis cezalarının da medyanın gösterdiği ilgi ve müşteki çokluğu nedeniyle mahkemenin baskı altında kalarak verdiğini iddia eden Yıldız, dilekçesinde şu açıklamalara yer verdi:

"Müvekkilimiz ev hapsindedir dolayısıyla kaçması mümkün değildir. Esasa etkili olacak tevsii tahkikat taleplerimizin reddedilmesi nedeniyle dosyanın usulden bozulacağı kuvvetle muhtemeldir. Dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareket müvekkilimizde bulunmamaktadır. İstisnasız tüm müştekiler daha fazla para kazanmak için sisteme girmişlerdir. Müştekilerin iradelerini yanıltan hileli bir söylem yoktur. Kanaatimizce verilen hapis cezaları esas yönünden dayanaksız kalacaktır. 2 yıllık yasal tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye edilen müvekkilimiz hakkında tekrar hiçbir gerekçeyle hüküm kesinleşinceye kadar tutuklama tedbirine başvurulmasının kanunen yasak altına alınmış olması nedeniyle mahkemenin verdiği tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilimizin tahliye edilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz."

Mahkemenin ilerleyen günlerde itirazı değerlendirmesi bekleniyor.

Süleyman Aydın

