Popile ünlü isimlerle video hediye seçeneği oluşturdu

Ünlüler aracılığıyla kişiye özel kutlama mesajları sunan online bir hediye video platform Popile Türkiye'nin en bilinen isimlerini buluşturdu. Ünlü isimler 2020'nin sonunda kullanıcıyla buluşan Popile'de kişiye özel kutlama, tebrik ve kullanıcıların isteklerine göre iletilmek istenen mesajları seslendiriyor.

Platformda 100'den fazla ünlü isim kullanıcıları karşılıyor. Ünlüler arasından tercihe göre kişinin kendisinin ya da sevdiği kişinin hayranı olduğu ismi seçiliyor. Ünlünün profilindeki “video iste” butonuna tıklanıyor. Ardından “kimden, kime” gideceği yazılıyor. ‘Hediye' ya da ‘kendim için' seçeneklerinden birine tıklanıyor. Ardından hediyenin içeriği iletilerek sistem çalışıyor. Platform ayrıca ek bir ücret almadan seçilecek bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunuyor.

Pop müziğinin sevilen isimleri Serdar Ortaç ile Hande Yener, ünlü şarkıcı ve TV Sunucusu Alişan, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, ünlü komedyen Yavuz Seçkin, teknik direktör Yılmaz Vural, Efsane kaleci Rüştü Reçber, Survivor'un sevilen yarışmacıları, dijital dünyanın en ünlü içerik üreticileri ve çok daha fazlası popile.com'da sevenlerinin özel günlerine ortak oluyor. Popile'den çekilen her video ile Haçiko, SMA Derneği, TEGV, Parıltı, Alzheimer Derneği gibi kullanıcıların seçtikleri Sivil Toplum Kuruluşlarına destek sağlanıyor. Platform, sitede yapılan bu bağışları iyilik hareketi çatısı altında topluyor.

Popile, Azerbaycan'dan sonra gözünü Orta Doğu'ya dikti

Platformdan yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda Azerbaycan'a açıldı. Azerbaycanlılar tarafından sevilen isimleri platforma katmaya devam ediyor. Sıradaki hedef olarak Orta Doğu belirlendi. Orta Doğu'da pek çok Türk dizisi, filmi hatta ve hatta karakteri büyük bir hayranlıkla takip ediliyor.

5 girişimci genç tarafından kuruldu

22 yaşında okul arkadaşı olan 5 genç girişimci; Kemal Tepret, Ertuğrul Uçar, Mete Acar, İsmet Berkay Çelik ve Oğulcan Tümdoğan 100'den fazla ünlünün sisteme dahil olduğu Popile'yi 28 Aralık 2020'de hayata geçirdi.