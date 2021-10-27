Meksika'nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı kül ve duman püskürtmeye devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda yerel saatle 00.18'de gerçekleşen patlama sonucu kül ve duman çıkışı görüldüğü aktarıldı.

Patlamanın etkisiyle yanardağ ağzından çıkan kül ve duman bulutunun bin 200 metre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirilirken, yanardağın bir kaç kilometre derinliğinde dört saatten daha uzun süren sismik hareket kaydedildiği aktarıldı.

Yetkililer, yanardağdan çıkan küllerin kuzeydoğu yönüne doğru ilerlediğini bildirerek, Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerinde yaşayan vatandaşları zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda uyardı.

Eylül ayında faaliyetleri artan Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesinden bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde patlaması beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada bulunuyor. Popocatepetl Yanardağında geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde üç kez ve son olarak da 7 Ekim'de patlama meydana gelmişti.

Aztek dili olan Nahuatl'da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Saim Sevinç

