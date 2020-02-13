Popüler bulut depolama servisi lifebox'a yeni özellikler eklendi

Rehber yedekleme, telefon hafızasında yer açma gibi birçok özelliğiyle kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran Turkcell'in kişisel bulut depolama servisi lifebox, şimdi de eski sevgilinizin fotoğraflarını tek tuşla ‘hayatınızdan çıkarma' seçeneği sunduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi bunları eğlenceli hale de getiren lifebox, fotoğrafta sevmediğiniz kişinin fotoğrafını animasyonla kesiyor hatta yakıyor. Daha önce kullanıcılarına yapay zeka teknolojisiyle akıllı albüm oluşturma seçeneği sunan lifebox, şimdi bu özelliğe istenmeyen fotoğrafları silme ya da gizleme seçeneklerini de ekledi.

Kullanıcılar seçtikleri kişi, nesne veya yer fotoğraflarını tek tuşla çöp kutusuna gönderecekleri gibi, dilerlerse bu fotoğrafları ‘gizli' bir klasör altında da saklayabilecekler. Silinen fotoğraflar kullanıcının kararını değiştirme ihtimaline karşı 30 gün süreyle çöp kutusunda tutulacak. Bu süre zarfında geri yüklenmeyen içerikler 30'uncu günün sonunda cihazdan tamamen silinecek.

Fotoğraflara eğlenceli sticker'lar

lifebox'a eklenen bir diğer özellik ise 'eğlen' butonu oldu. Kullanıcılar bu butonla diledikleri fotoğrafa animasyon ve sticker ekleme imkanı bulacak. ‘Eğlen' butonundan tüm lifebox kullanıcıları ücretsiz faydalanacağı belirtilirken, silme ve gizleme özelliklerinden ise uygulamada yüz ve nesne gruplama özelliğini açan kullanıcılar yararlanabilecek. Yüz ve nesne gruplama özelliği, standart kullanıcılar için lifebox'a yükledikleri ilk 100 fotoğraf için geçerli olacak.