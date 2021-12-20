Popüler dergiler cepte

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin dijital deneyimini yenilikçi servislerle artırmaya devam ediyor. Vodafone'un dijital dergi okuma uygulaması Vodafone dMags Dergi, spordan sağlığa, seyahatten modaya, iş dünyasından teknolojiye, birçok kategoride yüzlerce popüler dergiyi kullanıcıların cebine getiriyor. Vodafone'un faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterileri, uygulamayı hiçbir ek maliyet olmadan ücretsiz kullanabiliyor. Uygulamanın çevrimdışı çalışma özelliği sayesinde, indirilen dergiler, internetin olmadığı yerlerde de rahatça okunabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Günümüzde artık ‘dijital tüketici' diye bir kavram var. Her türlü işini ve günlük hayatını internet üzerinden akıllı telefonla yürütebilen tüketicilerden bahsediyoruz. Dijital tüketiciler yenilikçi hizmetlere basit süreçlerle dijital kanallardan ulaşmak istiyor. Vodafone olarak, bizim de odak noktamız bu. Dijital tüketicilerin yeni kullanım alışkanlıklarını göz önüne alarak yenilikçi servisler sunuyoruz. Dijital dergi okuma uygulamamız Vodafone dMags Dergi de böyle bir servis. Bu uygulamayı tüm bireysel faturalı ve faturasız mobil müşterilerimiz ücretsiz olarak kullanıp sınırsız dergi indirme hakkına sahip oluyor. Ek paket satın alma ya da şifre ve kod gönderme gibi ek bir süreç söz konusu olmuyor. Müşterilerimiz ister telefonlarından ister tabletlerinden uygulamaya giriş yapıp sadece kendi bilgileriyle kayıt olduktan sonra, hiçbir ek ücret ödemeden, diledikleri yerden diledikleri zaman diledikleri dergiyi okuma, sevdikleri alandaki trendleri takip etme, keyifli ve verimli zaman geçirme imkânına kavuşuyorlar. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak dijital servisler sunmaya devam edeceğiz.”