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Poroşenko: 'Fransa, 24 denizcimizle ilgili Putin ile görüşecek'

Poroşenko: 'Fransa, 24 denizcimizle ilgili Putin ile görüşecek'
Poroşenko: 'Fransa, 24 denizcimizle ilgili Putin ile görüşecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kerç Boğazı krizi sonrası Rusya tarafından gözaltına alınan 24 denizcinin serbest bırakılması için Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Paris'te Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Poroşenko, Rusya'da gözaltında tutulan 24 denizci için Macron'un, Putin ile görüşeceğine dair söz verdiğini duyurdu. Poroşenko açıklamasının devamında, “Fransa devlet başkanına, 24 denizcimizin serbest bırakılmasıyla ilgili Putin'le görüşeceğinden dolayı minnettarım” ifadelerini kullandı. 

Geçtiğimiz Kasım ayında Azak Denizi'nin Kerç Boğazı açıklarında Rusya Federasyonu Donanması tarafından Ukrayna Donanması'na ait gemiler sınır ihlali yaptıkları gerekçesi ile durdurulmuş ve 24 Ukraynalı denizci Rusya tarafından gözaltına alınmıştı.  

Bekir Keskin

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