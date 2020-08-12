Porsche marka cipin kaza yaptığı anlar ortaya çıktı

Kaza, saat 14.45 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Aslı Dalgakıran yönetimindeki 34 ND 445 plakalı Porsche marka lüks cip, önünde ilerleyen Şenel Kaymaz idaresindeki 67 ABA 150 plakalı tıra çarptıktan sonra yolda savrularak sol şeritteki bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan kadın sürücü hurdaya dönen lüks cipte sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu araçta sıkışan Dalgakıran kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza, nedeniyle 2 şeritten sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kameralarda

Lüks cipin kaza anları otoyol üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Dalgakıran'ın kullandığı lüks cipin sağ şeritte ilerleyen tırı geçmek için emniyet şeridine geçtiği sırada önce tıra ardından da bariyerlere vurarak hızla ilerlediği yer aldı. Adnan Dalgakıran'ın yeğeni Aslı Dalgakıran'ın İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Faruk Çidem

