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Porsuk Barajı alarm veriyor

Porsuk Barajı alarm veriyor
Porsuk Barajı alarm veriyor

Kütahya Porsuk Barajı’nda kuraklık sebebiyle baraj suyunun kıyıdan yaklaşık 18 metre çekilmesi tedirginliğe yol açtı.

Porsuk Barajı alarm veriyor - Tıkla İzle

Kütahya merkeze bağlı Sofça köyü sakinleri, son iki ay içerisinde baraj suyunun hızla çekildiğini dile getirdiler. Vatandaşlar, "Porsuk Barajı'nın suyu, Kütahya ve Eskişehir halkı tarafından tarımsal alanlarda kullanılıyor. Bilindiği gibi, bu yıl yeterli derecede yağmur yağışları olmadı. Bu sebeple barajda yaklaşık 18 metrelik bir çekilme yaşandı. Bu da barajın suyunun yüzde 20-25 oranında azalması anlamına geliyor. İnşallah bu yıl yeterli derecede yağmur ve kar yağışı olur da barajımız eski günlerine geri döner" diye konuştular.

Porsuk Barajı'nda kuraklık nedeniyle yaşanan su çekilmesi, İHA tarafından havandan da görüntülendi.
Bu arada, 25 haneli Sofça köyü sakinlerinin tamamına yakını barajdan balık tutarak geçimlerini sağladıkları ifade edildi.

Porsuk Barajı, Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında yer alan Porsuk Çayı üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini amacı ile 1966-1972 yılları arasında inşa edilmişti. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 41 bin hektarlık alanın sulandığı belirtildi.

Hüseyin Efe
 

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