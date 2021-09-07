Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi Porsuk Boyu Sokak'ta Porsuk Çayı'na bir kadının suya düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İtfaiyenin dalgıç ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışma sonucu Porsuk Çayı'na düşen 72 yaşındaki Ümmügül Can'ın cansız bedeni çıkarıldı. Sudan çıkarılan yaşlı kadının cansız bedeni sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası otopsisi yapılmak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Porsuk Çayı'ndan cansız bedeni çıkarılan yaşlı kadının olay yerine gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Furkan Çetiner - Abdullah Güçlü