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Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı

Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı
Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde çiçeğinden meyvesine, kabuğundan ağaç köküne kadar ekonomiye kazandırılan portakal ağaçları yaşlandıktan sonra bin bir emekle mangal kömürüne dönüşüyor.

Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı - Tıkla İzle

Çukurova'nın narenciye cenneti olan Kozan'da 30-40 yıllık portakal ağaçları kesildikten sonra mangal kömürü yolculuğuna çıkıyor.

Mardin'den Adana'ya gelerek mangal kömürü üreten Muzaffer Bulut, ailesi ile birlikte çok zorlu bir işleri olduğunu söyledi. Üzeri kum, saman ve toprakla örtülerek piramit şeklinde istiflenen portakal ağaçlarının kütükleri meşakkatli bir çalışmayla en az 15 gün boyunca alev almadan içten içe yandığını belirten Bulut, “Kömür yapmak için ağaçları kökünden söküyoruz. Kökünü temizliyoruz buraya getiriyoruz. Günlerce yanıyor sezonda 50-60 ton kömür üretiyoruz" dedi.

Bulut, odunların mangal kömürü haline gelmesi için sıcak havalarda çok zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Beril Solmuşgül
 

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