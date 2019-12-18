Portakal bu sene el yakıyor

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'da yaz meyveleri tezgâhlardaki yerlerini kış meyvelerine bırakırken, kış meyvelerinin vazgeçilmezi portakal tezgâhtaki yerini aldı.

Bu yıl portakal tezgâhlara 3,5 TL'den tezgâhlarda yerini alırken, vatandaşlar kış meyvelerinin pahalılığından dert yandı.

"Fiyatı düşmeye başlar"

Bu yıl fiyatların geçen yıla göre pahalı olduğunu anlatan portakal satıcısı Cihan Çalık, “Portakal, mandalina gibi kış meyveleri tezgâhlarda yerini aldı. Bu yıl portakal 3,5 TL'den satılıyor. Geçen yıl bu fiyatlar 2 ile 2,5 TL arasında değişiyordu. Bu yıl mandalina ve portakal biraz pahalı geliyor. Müşterilerde ister istemez 3'er kilo yerine 1'er kilo alıyorlar. Şuan için işlerimiz biraz iyi, portakala her sene olduğu gibi bu yılda ilgi iyi. Çünkü içindeki vitaminler ile şifa deposu olarak adlandırılan, portakal kışın vazgeçilmez meyvelerindendir" dedi.

Cem Kaan Toka

