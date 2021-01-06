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Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa, karantinada

Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa, karantinada
Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa, karantinada

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Covid-19 vakasıyla temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ülke liderleri arasında yayılmaya devam ediyor. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Covid-19 vakasıyla temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, 72 yaşındaki Cumhurbaşkanı Sousa'nın karantinaya alınmasının nedeninin hükümete danışma hizmeti sağlayan Casa Civil kuruluşunun Covid-19 testi pozitif olan bir üyesi ile temas kurması olduğu ifade edildi. Sousa, sağlık yetkilileri tarafından Covid-19 vakası ile temasının yüksek risk arz edip etmediği ve ne kadar süre evde karantinada kalacağı hakkında karar verilmesini bekliyor.

Portekiz'de 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar adaylığını koyan Sousa, seçim kampanyaları yürütüyordu.

 

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