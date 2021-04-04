Portekiz, İspanya sınırındaki kısıtlamaları 15 Nisan'a kadar uzattı

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Portekiz-İspanya sınırındaki seyahat kısıtlamaları uzatıldı. Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Ocak'tan bu yana İspanya ile olan kara ve deniz sınırlarında uygulanan seyahat kısıtlamalarının Covid-19 ile mücadele kapsamında 15 Nisan'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Bakanlık, kısıtlamaların Portekiz vatandaşlarının veya Portekiz'de oturma izni olanları etkilemediğini belirterek, kargo taşımacılığının, acil durum araçları ve mevsimlik işçilerin yasaktan muaf olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Covid-19'un daha bulaşıcı mutasyonlarının tespit edildiği İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika ve 100 bin kişide 500'ünün üzerinde vaka olan ülke vatandaşlarının Portekiz'e kara sınırı üzerinden gelmeleri halinde 14 gün karantina altına alınacağını ifade etti.

Portekiz'de toplam vaka sayısı 823 bin 142'ye, toplam can kaybı ise 16 bin 875'e ulaştı.