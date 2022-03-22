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Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Anthony Lopes kadrodan çıkarıldı

Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Anthony Lopes kadrodan çıkarıldı
Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Anthony Lopes kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Portekiz’de kaleci Anthony Lopes, kamp kadrosundan çıkarıldı. Lopes’in yerine Jose Sa kadroya dahil edildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Portekiz'de Pepe'den sonra kaleci Anthony Lopes de kamp kadrosundan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan deneyimli file bekçisinin kamp kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. A Milli Takım'a karşı forma giyemeyecek olan Lopes'in yerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Jose Sa kadroya dahil edildi.

Korona virüse yakalanan Pepe ve sakatlığı bulunan Lopes ile birlikte toplamda 7 oyuncu kadroda bulunmuyor.

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