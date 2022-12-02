Portekiz ve Güney Kore Dünya Kupası'nda son 16'da

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarında sona gelinirken, H grubunda da son 16'ya yükselen ekipler belli oldu. Güney Kore, son maçında karşı karşıya geldiği Portekiz'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Uruguay ile aynı puan ve averaja sahip olan Güney Kore attığı gol sayısının fazla olması sayesinde son 16'ya yükseldi. Güney Kore karşısına 6 puanla son 16'yi garantileyerek çıkan Portekiz ise aldığı 2-1'lik mağlubiyet ile 16 takım arasına ismini yazdırdı.

Uruguay galibiyetle veda etti

Turnuvanın gizli favorilerinden Uruguay, son müsabakasında karşı karşıya geldiği Gana'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Güney Amerika temsilcisine 2-0'lık galibiyet yetmedi. Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Uruguay, Güney Kore ile puanını eşitledi. Averajları da eşit olan iki takım arasında Güney Kore'nin attığı golün fazla olmasından dolayı Uruguay turnuvadan elenmiş oldu.

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