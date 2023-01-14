Portekiz'de maaşların iyileştirilmesini isteyen öğretmenler sokaklara döküldü

Portekiz'de çalışma koşullarından ve maaş yetersizliğinden şikayetçi binlerce öğretmen, başkent Lizbon'da gösteri düzenledi. Tüm Öğretmenler Sendikasının (S.TO.P.) düzenlediği ve ülke tarihinde eğitim sisteminde şimdiye kadar görülen en büyük protestoda, öğretmenler ellerinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak Eğitim Bakanı Joao Costa'yı istifaya çağırdı. Portekiz eğitim sisteminin giderek kötüleştiğine değinen göstericiler, devlet okullarının geride kaldığını söyleyerek, enflasyona uygun bir maaş artışı talep ettiklerini dile getirdi.

En düşük öğretmen maaşının bin 100 euro olduğu ülkede öğretmenler aralık ayının başından beri grevde.

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