Portekiz'de şampiyon Benfica

Portekiz Premier Lig'in son haftasında Benfica, Estadio da Luz Stadyumu'nda Santa Clara'yı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi, 16. dakikada Haris Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Joao Felix farkı 2'ye çıkarırken, 39. dakikada Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Benfica soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili olan Benfica'ydı. 56. dakikada Seferovic, farkı 4'e çıkardı. Konuk takım 59. dakikada Cesar Martins ile farkı 3'e indirse de ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 87'ye yükselten Benfica, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluğunu kutladı.

Turgay Kılıç