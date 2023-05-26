Portekiz'de şampiyon D-Smart'ta belli olacak

Sezon boyunca D-Smart ekranlarından futbolseverlerle buluşan Portekiz Ligi'nde yarın saatler 20.00'yi gösterdiğinde Benfica - Santa Clara karşılaşması Berke Kosova'nın anlatımı, Semih Sezerli'nin yorumlarıyla Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte ikinci sırada yer alan Porto ise Portimonense'yi konuk edecek. Sergio Conceiçao'nun öğrencileri şampiyonluk için Portimonense'yi mağlup edip, Benfica'nın mağlup olmasını bekleyecek. Porto - Portimonense karşılaşması ise Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak.

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