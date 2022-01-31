Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de Pazar günü yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 99'u sayıldı. Portekiz Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 41,68'ini alan solcu Sosyalist Parti (PS) seçimde ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı oyların yüzde 27,8'ini kazanan sağcı Sosyal Demokrat Parti (PSD) aldı. Başbakan Antonio Costa'nın liderlik ettiği Sosyalist Parti, parlamentodaki 230 sandalyenin 117'sini kazanarak çoğunluğu elde etti. Nihai sonuçların da aynı şekilde açıklanması halinde Sosyalist Parti tek başına iktidara geçebilecek.

Başbakan Costa ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında, “Mutlak çoğunluk mutlak güç değildir. Bu tek başına iktidar anlamına gelmez, bu artan sorumluluktur ve ülkeyi Portekiz halkı için birlikte yönetmek anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Portekiz'de hükümet yetkilileri, seçime katılımı artırmak amacıyla Covid-19 salgını nedeniyle karantinada bulunanların da oy vermek için evden çıkabileceğini açıklamıştı. Ancak ön sonuçlara göre seçime katılımın yüzde 50 seviyelerinde olduğu bildirildi.

Portekiz'de Başbakan Antonio Costa hükümetinin geçen yılın Ekim ayında sunduğu 2022 bütçe önerisi parlamentoda reddedilmiş, yaşanan siyasi kriz sonucu Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın çağrısıyla erken seçim kararı alınmıştı.

Saim Sevinç

