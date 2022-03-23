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Portekiz'de üst düzey güvenlik

Portekiz'de üst düzey güvenlik
Portekiz'de üst düzey güvenlik

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde yarın deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, son hazırlığını bugün TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman ve basın toplantıları öncesinde Portekiz Emniyeti stadyumda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Portekiz'de üst düzey güvenlik - Tıkla İzle

Portekiz ile yarın TSİ 22.45'te Porto'da bulunan Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, maçın hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesinde Teknik Direktör Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz basın toplantısında açıklamalarda bulunurken, Portekiz Emniyeti'nin statta aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Polis köpeğiyle basın toplantı odasına gelen sorumlular, burada bomba taraması yaptı. A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde de 24 saat boyunca polis ekipleri bekliyor.

Bozhan Memiş

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