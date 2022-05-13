İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü

Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü
Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü

Porto Riko'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin özerk bölgesi Porto Riko açıklarında bir göçmen teknesi battı. Batan teknenin, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza ekipleri tarafından fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 31 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını ve teknede kaç kişi olduğu bilinmediği için arama çalışmalarının hala devam ettiğini açıkladı. Sahil Güvenlik yetkilisi Brendan C. McPherso bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "ABD Sahil Güvenlik, Gümrük ve Sınır Muhafaza Hava ve Deniz Operasyonları, Porto Riko Hızlı Müdahale Ortak Kuvvetleri tarafından helikopterler, uçaklar ve kurtarma botları da dahil olmak üzere mevcut tüm imkanlarla hayatta kalanları arıyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.