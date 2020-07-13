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Pos cihazı ile banka kartlarını kopyalayan 5 kişi tutuklandı

Pos cihazı ile banka kartlarını kopyalayan 5 kişi tutuklandı
Pos cihazı ile banka kartlarını kopyalayan 5 kişi tutuklandı

Pos cihazları ile vatandaşların banka kartlarını kopyalayan şahıslara yönelik Denizli ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Denizli'de pos cihazları üzerinden vatandaşlara ait banka kartlarını kopyalayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Geçtiğimiz ay 7 kişinin tutuklandığı operasyonun ikinci aşaması ise Denizli ve Antalya'da eş zamanlı olarak yapıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon kapsamında MSR (Skimmer) cihazı, çok sayıda Clup Kart olarak tabir edilen sahte banka kartları, sahte slipler ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Fadıl Pişkin
 

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