Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

Mustafa Cenik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.