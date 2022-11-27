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Pota derbisi Fenerbahçe'nin

Pota derbisi Fenerbahçe'nin
Pota derbisi Fenerbahçe'nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadeleyi 97-91 kazanan sarı-lacivertliler 7'de 7'de yaptı.

 

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Burak Yılmaz
Galatasaray Nef: Ennis 27, Bost 25, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 11, Floyd 2, McGee 13, Sadık Emir Kabaca 5, Yunus Emre Sonsırma 5, Mahir Ağva
Başantrenör: Andreas Pistiolis
Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekinx 22, Hayes-Davis 19, Metecan Birsen 15, Booker 11, Motley 4, Şehmus Hazer 4, Edwards 8, Biberovic, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 23-31 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-46 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 70-72 (Fenerbahçe lehine)

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