Potada 56. sezon heyecanı başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda ilk hava atışı yarın Türk Telekom ile TOFAŞ arasında oynanacak müsabakada yapılacak. 16 takımın yer alacağı ligde normal sezon 1 Mayıs 2022'de tamamlanacak. Normal sezonu ilk 8 sırada bitirecek takımlar play-off'ta mücadele edecek. Karşılaşmalar yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak.

Son şampiyon Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes şampiyon olarak tamamladı. Play-off finalinin Fenerbahçe Beko ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

İlk şampiyon Altınordu

İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2020-2021 sezonu itibariyle 55. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemdeki adıyla Efes Pilsen oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş şampiyonluğa hasret

Basketbol Süper Ligi'nin köklü iki kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Sompo Japan'ın şampiyonluk hasretleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2013 yılında kupayı müzesine götürmüştü. Siyah-beyazlılar ise en son 2012 yılında şampiyon oldu. Bu iki takımın son şampiyonluklarında ise başantrenörün Ergin Ataman olması dikkat çekti.

2019-2020 sezonuna pandemi engeli

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu korona virüs salgını nedeniyle tamamlanamadı. Lige 23. hafta oynanan müsabakalardan sonra 19 Mart'ta ara verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, sezonun devam etmemesine karar verdi. Böylece şampiyon ilan edilmedi ve küme düşme olmadı.

En çok şampiyon 15 kez ile Anadolu Efes

1966-1967 sezonunda Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan ligin ilk şampiyonluğunu Altınordu Basketbol Takımı kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım ise 15 kez ile Anadolu Efes. Efes'i 9 şampiyonluk ile Fenerbahçe takip ederken, şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı'nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ve şampiyon olduğu yıllar şöyle:

Anadolu Efes: 14 (1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2019, 2021)

Fenerbahçe: 9 (1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018)

Eczacıbaşı: 8 (1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989)

Galatasaray: 5 (1969, 1985, 1986, 1990, 2013)

İTÜ: 5 (1968, 1970, 1971, 1972, 1973)

Ülkerspor: 4 (1995, 1998, 2001, 2006)

Beşiktaş: 2 (1975, 2012)

Tofaş: 2 (1999, 2000)

Pınar Karşıyaka: 2 (1987, 2015)

Altınordu SK: 1 (1967)

Muhafızgücü: 1 (1974)

Başantrenör olarak en fazla Aydan Siyavuş şampiyon oldu

Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan Başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Aydan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 defa da Anadolu Efes (Efes Pilsen) olmak üzere toplam 7 kez şampiyon oldu. Siyavuş'u ikinci sıradan Aydın Örs takip ediyor. Örs 6 şampiyonluğun 5'ini Anadolu Efes, 1'ini de Fenerbahçe ile yaşadı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın 5, Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic, Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'in de 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı ise şöyle:

Yarın:

13.00 Türk Telekom-TOFAŞ

15.30 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyespor

18.00 Frutti Extra Bursaspor - Semt77 Yalovaspor

20.15 Anadolu Efes - Merkezefendi Belediyesi

26 Eylül Pazar

13.00 Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray Nef

15.30 Aliağa Petkimspor - Pınar Karşıyaka

18.00 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Icrypex

20.15 Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko

Oğuzhan Ort



