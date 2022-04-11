Potada derbi Galatasaray'ın

Salon: Ülker
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Şehmus Hazer, İsmet Akpınar 17, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberoviç, Henry 3, Dylan Pierre 8, Guduric 10, Vesely 13, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 4
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Galatasaray NEF: Bost 17, Canaan 13, Trimble 15, Sadık Emir Kabaca 3, Canberk Kuş, Okben Ulubay, Blackshear 9, Kravish 10, Göksenin Köksal 9
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. periyot: 25-18 (Galatasaray NEF lehine)
Devre: 38-36 (Galatasaray NEF lehine)
3. periyot: 58- 56 (Galatasaray NEF lehine)
5 faul alan: Trimble, Blackshear Jr. (Galatasaray NEF)