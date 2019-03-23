Potada derbi Galatasaray'ın

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp 8
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 9, Gibson 17, Erkan Veyseloğlu 17, Buva 18, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin 2, Kenan Sipahi 5, Samet Geyik 6, Benzing, Enes Taşkıran 2
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. periyot: 20-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 47-37 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. periyot: 70-62 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
Uygar Aydın