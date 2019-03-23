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Potada derbi Galatasaray'ın

Potada derbi Galatasaray'ın
Potada derbi Galatasaray'ın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan’ı 93-87 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp 8

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 9, Gibson 17, Erkan Veyseloğlu 17, Buva 18, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin 2, Kenan Sipahi 5, Samet Geyik 6, Benzing, Enes Taşkıran 2

Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. periyot: 20-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 47-37 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

3. periyot: 70-62 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

Uygar Aydın

 

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