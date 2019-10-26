Potada derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 7. sırada yer alırken, ligde yenilgisi bulunmayan sarı-lacivertlilerde averajla 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Eurocup'ta bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet alarak grubunda liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon THY Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 4 haftada Galatasaray 73.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe de 80.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Aaron Malik Harrison 13.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, sarı-lacivertlilerde ise Nando de Colo 16.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort