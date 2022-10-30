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Potada Elazığ takımları kayıp

Potada Elazığ takımları kayıp
Potada Elazığ takımları kayıp

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Elazığ İl Özel İdare ve Karabulut Elazığ Basketbol rakiplerine yenildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Boğaziçi Basketbol'a konuk oldu. Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısından 36-29 üstün ayrılan Elazığ İl Özel İdare, maç sonu parkeden 63-58 mağlup ayrıldı ve kötü gidişatını sürdürdü.
Bir diğer Elazığ ekibi Karabulut Elazığ Basketbol ise ağırladığı F. Edremit Bld. Gürespor'a 88-82 kaybetti.

Hüseyin Kabukçu

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