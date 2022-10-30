Potada Elazığ takımları kayıp

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Boğaziçi Basketbol'a konuk oldu. Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısından 36-29 üstün ayrılan Elazığ İl Özel İdare, maç sonu parkeden 63-58 mağlup ayrıldı ve kötü gidişatını sürdürdü.

Bir diğer Elazığ ekibi Karabulut Elazığ Basketbol ise ağırladığı F. Edremit Bld. Gürespor'a 88-82 kaybetti.

Hüseyin Kabukçu

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