Potada Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler yenilgisiz olarak liderlik koltuğunda otururken, sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyetle 6. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8, Euroleague'de 2 olmak üzere oynadığı 10 karşılaşmada Fener 9 kez rakibini mağlup ederken, Cimbom ise 1 kez parkeden galip ayrılabildi.

Ligde Galatasaray 81.9 sayı, 37.4 ribaund ve 20.1 asist ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe ise 84.2 sayı, 32.7 ribaund ve 20.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Galatasaray'dan ‘Çocuklar üşümesin' kampanyası

Galatasaray, ‘Çocuklar üşümesi' kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına derbi öncesi kampanya yaptı. GSStore stantlarından 10 TL'ye atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek. Toplanan ürünler ‘Çocuklar Üşümesin' kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

Oğuzhan Ort



