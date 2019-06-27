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Potanın Perileri ilk maçtan mağlup ayrıldı

Potanın Perileri ilk maçtan mağlup ayrıldı
Potanın Perileri ilk maçtan mağlup ayrıldı

Kadınlar EuroBasket 2019'da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci maçını yarın saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.

Salon: Cair Sports Center
Hakemler: Martins Kozlovskis, Radomir Vojinovic, Ivor Matejek

Türkiye: Kiah Stokes 10, Işıl Alben 3, Cansu Köksal 11, Tuğçe Canıtez 3, Olcay Çakır Turgut 13, Bahar Çağlar 4, Pelin Bilgiç 10, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

İtalya: Cecilia Zandalasini 13, Sabrina Cinili 3, Francesca Dotto 6, Giorgia Sottana 16, Olbis Andre 2, Lorela Cubaj 3, Martina Crippa 7, Elisa Penna 2, Nicole Romeo 5, Caterina Dotto
Başantrenör: Marco Crespi

1. periyot: 17-10 (Türkiye lehine)
Devre: 25-26 (İtalya lehine)
3. periyot: 37-36 (Türkiye lehine)  

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