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Potanın şampiyonları belli oldu

Potanın şampiyonları belli oldu
Potanın şampiyonları belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Basketbol Gençler müsabakaları düzenlendi. Şampiyonlar Türkiye Basketbol Şampiyonasında Denizliyi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını büyük bir coşku ile destekledi. Müsabakalar sonunda erkeklerde şampiyonluğu Yüksekçıta Anadolu Lisesi, kızlarda Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi takımları kazandı.

Denizliyi temsil edecekler

Ödül töreni öncesinde katılan tüm sporcuları tebrik eden Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Gökbulut şampiyon takımlara grup aşamalarında başarılar diledi. Şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Şampiyonası grup aşamalarında Denizliyi temsil edecek.

Hüseyin Kaplan

 

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