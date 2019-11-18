‘Pozitif Günler‘ başladı

Bir sosyal sorumluluk hareketi olan Pozitif Günler projesinin üçüncüsü bu yıl 12 Kasım - 15 Aralık tarihlerinde, CEFIC ana sponsorluğunda CarrefourSA Bursa ve Palm City Mersin Alışveriş Merkezleri'nde gerçekleştiriliyor. Kişiler, toplum ve tüm dünya vatandaşları için olumlu duygu düşüncelerle daha iyi bir gelecek inşa edebilmek temel felsefesiyle geliştirilen proje kapsamında hedef; iyi niyetli, sosyal sorumluluk duygusunu pekiştiren olumlu paylaşımların çoğalması. Pozitif bir toplumda yaşamanın, daha duyarlı bireyler olmanın önemini bir kez daha vurgulayacak olan Pozitif Günler, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarını da alışveriş merkezlerinin ziyaretçileriyle bir araya getiriyor; sivil toplum gönüllüleri ve ziyaretçiler karşılıklı fikir paylaşımında bulunabilecekleri bir zeminde buluşma fırsatı elde ediyorlar.

Organizasyon yetkililerinden yapılan açıklamalara göre tutum ve davranışların değiştirilmesi için 21 günlük sistemli, istikrarlı çabanın hem bilinç hem bilinçaltı düzeyinde oldukça dikkat çekici etkileri olduğu öngörülüyor. Bilim dünyasının ve uluslararası toplumun güncel ilgi alanlarından biri olan bu öngörüyle de ilişkilendirilerek Pozitif Günler kapsamında 21 gün boyunca sosyal medyada gerçekleştirilecek pozitif mesaj paylaşımları ise, olumlu duyguların büyümesinde rol oynayacak.

Proje; olumlu duyguları yaymak için, dijital ortamda heyecanın dozunu gitgide artıracak. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube üzerinden takipçileriyle sürpriz paylaşımlar ile buluşacak.

Pozitif yarışmalar

Katılımcılar; ‘Pozitif Fikirler'de, sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirecekleri en etkili fikirleriyle, ‘Pozitif Resimler'de hayatı olumlu duygularla yansıtacakları resimleriyle, ‘Pozitif Şarkılar'da ise kendilerinin besteleyerek seslendirecekleri en pozitif şarkılarıyla pozitifgunler.com sitesinden oylamaya katılabilecekler.