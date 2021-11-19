İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pozitif olduğu halde ablasının HES kodu ile seyahat eden genç: 'Ben pozitif miyim'

Pozitif olduğu halde ablasının HES kodu ile seyahat eden genç: 'Ben pozitif miyim'
Pozitif olduğu halde ablasının HES kodu ile seyahat eden genç: 'Ben pozitif miyim'

Kırıkkale'de ablasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan korona virüslü genç, "Ben pozitif miyim" dedi.

Pozitif olduğu halde ablasının HES kodu ile seyahat eden genç: 'Ben pozitif miyim' - Tıkla İzle

Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Otobüste seyahat eden İsmail Şahin'in PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi.

Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İsmail Şahin ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Şahin'e 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.

"Ben pozitif miyim?"

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden İsmail Şahin, "Ablama mesaj attım. Abla bana bilet al dedim. 'Tamam ben alayım' dedi. Belge almaya gerek var mı dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyden de haber yok zaten. 'Ben hallederim' dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok" dedi. Ekiplere, "Ben pozitif miyim" diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.

Hasan Ay
 

İLGİLİ HABER
Karantinada olması gerekirken çarşıda yakalanınca 3 bin 150 lira ceza kesildi Karantinada olması gerekirken çarşıda yakalanınca 3 bin 150 lira ceza kesildi
İLGİLİ HABER
Kırıkkalede karantinadaki aile cenazeye gidince ceza yedi Kırıkkale'de karantinadaki aile cenazeye gidince ceza yedi
İLGİLİ HABER
Karantinada olması gereken genç kız uygulamada yakalandı Karantinada olması gereken genç kız uygulamada yakalandı
İLGİLİ HABER
Karantinada olması gereken kişi trafikte yakalandı Karantinada olması gereken kişi trafikte yakalandı
İLGİLİ HABER
Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1i de ATMde yakalandı Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1’i de ATM’de yakalandı
İLGİLİ HABER
Karantinada olduğunu bankada öğrendi Karantinada olduğunu bankada öğrendi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.