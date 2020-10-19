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Prag'da holiganlar polisle çatıştı: 20 yaralı, 16 gözaltı

Prag'da holiganlar polisle çatıştı: 20 yaralı, 16 gözaltı
Prag'da holiganlar polisle çatıştı: 20 yaralı, 16 gözaltı

Çekya'nın başkenti Prag'da korona virüs önlemlerini protesto eden holiganlar polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 16 kişi gözaltına alındı, 20 kişi de yaralandı.

Prag'da holiganlar polisle çatıştı: 20 yaralı, 16 gözaltı - Tıkla İzle

Çekya'nın başkenti Prag'ın en turistik yerlerinden biri olan Eski Şehir Meydanı bugün holiganlar ile polis arasında sert çatışmalara sahne oldu. Kendilerini "Sivil Memnuniyetsizlik Hareketi" olarak adlandıran bir grup, Çekya hükümetinin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında getirdiği kısıtlamaları protesto etti.

Protesto esnasında hükümeti eleştiren sloganlar atan gruba, futbol ve hokey kulüplerinin holigan taraftar grupları da katıldı. 500'ü aşkın kişinin katıldığı protesto gösterisinin yerel saatle 15.00'de sona ermesinin ardından hükümetin 2 hafta süreliğine spor karşılaşmalarını askıya almasını protesto eden holigan gruplar polisle çatıştı.

Holiganlar polise taş, çöp kutuları ve havai fişeklerle saldırırken, polis ise gruba ses bombası ve tazyikli suyla karşılık verdi. 2 saat kadar süren çatışmalar sonrası polis 16 kişiyi gözaltına alırken, olaylarda 20 kişi de yaralandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis yaptığı açıklamada olayları kınarken, "Kendilerini ve başkalarını tehlikeye atan bazı vatandaşların bu denli acımasız ve bencil olmaları karşısında şoke olmuş durumdayım" dedi.

Ebru Orhan
 

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