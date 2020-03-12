Premier Lig'de koronavirüs tehlikesi!

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig'de mücadele eden bir takımın 3 oyuncusunda koronavirüs salgını belirtileri ortaya çıktı. Gelişmenin ardından tüm takımdan test örneği alınarak kulübün karantinaya alındığı ifade edildi. Test sonuçları ise yarın çıkacak.

Haberde bir futbolcuda semptomların saptandıktan sonra izole edildiği ancak daha sonra iki futbolcuda daha benzer semptomlara rastlandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından tüm takımdan test için örnek alındı ve karantina oluşturuldu. Gazete, testlerin pozitif çıkması durumunda maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesinin gündeme geleceğini vurguladı.

Öte yandan aralarında İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa'nın birçok ülkesinde sportif faaliyetlere koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi.