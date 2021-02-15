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Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor

Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor
Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Megan Markle, 2’nci bebeklerini bekliyor.

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çifti, 2019 yılı Mayıs ayında doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından 2'nci bebeklerini bekliyor. Çiftin Sözcüsü yaptığı açıklamada, Prens Harry ile eşi Meghan'ın 2'nci bebeklerini beklediklerini ifade ederek, “Archie'nin abi olacağını doğrulayabiliriz. Sussex Dükü ve Düşesi, 2'nci çocuklarını bekledikleri için çok mutlular” dedi.

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya'ya taşınmıştı.

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