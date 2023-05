Prens Harry ve Meghan Markle ile gazeteciler arasında iki saatlik kovalamaca

ABD'nin New York kentinde Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Markle'ın annesi Doria Ragland ile Ms. Foundation Women of Vision Awards'a katıldı. İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreninden sonra ilk kez birlikte görülen çiftin, tören sonrası gazeteciler tarafından iki saat boyunca takip edildiği ve kovalamaca sırasında muhtemel bir trafik kazasının eşiğinden dönüldüğü belirtildi.

New York Polis Departmanı olaya ilişkin henüz açıklama yapmazken, Prensin sözcüsü, “Ünlü bile olsa bu durum hiç kimsenin güvenliğini tehlikeye sokmamalı” dedi.

