Prens Harry'den, The Sun ve Daily Mirror'a dava

İngiltere Prensi Harry, telefon korsancılığı yaptığı gerekçesiyle The Sun ve Daily Mirror gazetelerine dava açtı. Ayrıca artık faaliyette olmayan News of the World gazetesini de dava ettiği belirtiliyor. Gazetelere yönelik suçlamalarının 2000'li yılların başında yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği de iddia edildi. The Sun ve News of the World gazetesi yaptığı açıklamada, “Bu iddia Prens tarafından açıklandı. Şu an için yorum yapacak bir şey yok” ifadeleri kullanıldı. Daily Mirror da yaptığı açıklamada işlemlerin sürdüğünü şu an için daha fazla yorum yapamayacaklarını belirtti. The News of the World gazetesi ise Temmuz 2011'de telefon dinleme skandalıyla kapatılmıştı.

Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da babasına yazdığı bir mektubun yayımlaması nedeniyle geçtiğimiz hafta The Mail on Sunday gazetesine dava açmıştı.