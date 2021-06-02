Prens Harry'nin malikanesi yakınında çok eski insan kalıntıları bulundu

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakarak, ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle bu defa da lüks malikanelerinin yakınlarında bulunan insan kalıntıları ile gündeme geldi.

İkilinin, California eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan yaklaşık 15 milyon dolarlık malikanesine birkaç metre uzaklıktaki bir yolda çevre düzenlemesi sırasında insan kalıntıları bulundu.

İncelemeye alınan kemikler üzerinde yapılan ilk çalışmalar, uzun yıllardır bölgede yaşayan Chumash Kızılderili topluluğuna ait olabileceğini ortaya koyarken, kemiklerin yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.

Polisin, olaya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığı öğrenildi.