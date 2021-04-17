Prens Philip son yolculuğuna uğurlandı

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'i son yolculuğuna uğurladı. 9 Nisan'da hayatını kaybeden Prens Philip için St. George Şapeli'nde düzenlenen cenaze töreni, Prens Philip'in Kraliçe tarafından seçilen çiçeklerin yanı sıra Philip'in donanma şapkası ve kılıcı ile süslenen tabutunun Windor Kalesi'nde bulunan kraliyet lahitine konulması ve naaşın şapelde defnedilmesi ile sona erdi. Törenin ardından Kraliyet Ailesi, beraberinde Windsor Başpapazı David Conner ve Canterbury Başpiskoposu ile şapelden ayrıldı. Cenaze ayini boyunca tek başına oturan Kraliçe, Windsor Başpapazı ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra törenden tek başına ayrıldı. Daha önce törende yan yana yürümeyeceği açıklanan Prens Harry ve Prens William ise törenin ardından bir araya gelerek, şapelden birlikte çıktılar.

Prens Philip için Covid-19 gölgesinde ayin

St. George Şapeli'ndeki cenaze töreninde Prens Philip için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kraliyet üyeleri 50 dakikalık ayin için yerlerini aldı. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze ayini Kraliçe II. Elizabeth, 4 çocuğu ve 8 torunu da dahil olmak üzere sınırlı katılım ile gerçekleştirildi.

Başbakan Johnson törene katılmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yerini bir kraliyet ailesi üyesine verebilmek için törene katılmadı. Kraliçe'nin tek başına oturduğu törene, Prens Phillip'in çocukları Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne'in yanı sıra Prens Phillip'in 3 Alman akrabası da katıldı.

En uzun süreli kraliyet eşi oldu

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor. Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı.