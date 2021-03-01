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Prens Philip tedavi için başka bir hastaneye nakledildi

Prens Philip tedavi için başka bir hastaneye nakledildi
Prens Philip tedavi için başka bir hastaneye nakledildi

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, enfeksiyon tedavisi gören Prens Philip’in başka bir hastaneye nakledildiği belirtildi.

Buckingham Sarayı, 17 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Prens Philip'in başka bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Edinburgh Dükü bugün King Edward VII Hastanesi'nden St Bartholomew Hastanesi'ne transfer edildi.

Doktorlar burada enfeksiyon için tedaviye devam edecek. Ayrıca kalp rahatsızlığı için test ve gözlem yapılacak” ifadeleri kullanıldı. Prens Philip'in durumunun iyi olduğu ve tedaviye yanıt verdiği belirtilen açıklamada, prensin en az hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği kaydedildi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip, 17 Şubat'ta enfeksiyon tedavisi için Londra'daki King Edvard VII Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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