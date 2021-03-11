Prens William'dan Meghan Markle'a cevap: 'Irkçı bir aile değiliz'

İngiliz kraliyet ailesindeki kriz büyüyor. Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın aileye yönelik ırkçılık suçlamalarına Prens William'dan yanıt geldi. Londra'nın doğusundaki okul ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Prens William, Harry ile Meghan'ın ses getiren röportajının ardından kardeşi ile henüz konuşmadığını ancak konuşmayı planladığını söyledi. Prens William ırkçılık iddialarına ise “Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz” ifadeleriyle yanıt verdi.

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens unvanı alamadığını ve sarayda ırk sorunları yaşandığını ifade etmişti. Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk karma ırklı üyesi olan Markle, kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından oğulları Archie'nin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğinden endişe duyduklarını söylediğini açıklamıştı. Markle ayrıca, sarayda kısıtlandığını, sessiz kalmasının istendiğini ve yaşamını sonlandırmak istediğini itiraf etmişti. Prens Harry ise görevlerini bıraktıktan sonra saray tarafından koruma ve maddi yardımların kesildiğini açıklamıştı.