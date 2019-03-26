Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

Teknosa, Preo Pwatch ailesine kattığı iki yeni akıllı saat modelini teknoloji severlerle buluşturdu.

Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre iki farklı seçenek sunan Preo; 0.96” TFT renkli dokunmatik ekranlı yeni Preo Pwatch X Pro akıllı saat ile 3 saat şarj ile 4 gün kullanım süresi sağlarken, 0.42” LCD renksiz dokunmatik ekrana sahip Preo Pwatch X Lite ile üç farklı renk çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyumlu olan Pwatch X Lite ve Pro, adım ölçer ve yakılan kaloriyi gösterme özelliğinin yanı sıra kalp atış hızı, tansiyon ölçme ve uyku izleme fonksiyonlarıyla günlük hayatın en büyük yardımcısı oluyor. Yeni Preo Pwatch X Lite 79.90 TL, X Pro ise 99.90 TL'ye Teknosa mağazalarından satın alınabilecek.